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На Октябрьской набережной произошло массовое ДТП из-за гололеда

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На скользкой дороге два автомобиля резко развернуло.

Сегодня, 24 октября, в Петербурге произошло несколько дорожных аварий. Свидетелями одной из них стали подписчики группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Видео с поврежденными автомобилями они разместили в сообществе. 

По словам очевидцев, две машины резко затормозили в один момент, и водители потеряли управление над транспортными средствами. Как отмечает автор поста, в результате случившегося пострадали шесть автомобилей.

Подробности инцидента уточняются. Выясняются обстоятельства массового ДТП.

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили о повышении вероятности аварий на дорогах 25-27 октября в связи с ухудшением погодных условий. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гололёд, дтп, октябрьская набережная, улица крыленко
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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