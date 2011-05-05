На Октябрьской набережной произошло массовое ДТП из-за гололеда

На скользкой дороге два автомобиля резко развернуло.

Сегодня, 24 октября, в Петербурге произошло несколько дорожных аварий. Свидетелями одной из них стали подписчики группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Видео с поврежденными автомобилями они разместили в сообществе.

По словам очевидцев, две машины резко затормозили в один момент, и водители потеряли управление над транспортными средствами. Как отмечает автор поста, в результате случившегося пострадали шесть автомобилей.

Подробности инцидента уточняются. Выясняются обстоятельства массового ДТП.

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили о повышении вероятности аварий на дорогах 25-27 октября в связи с ухудшением погодных условий.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург