В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ленобласти 25 октября

В понедельник в регионе обещают мокрый снег и гололедицу.

В понедельник, 24 октября, в Ленобласти ухудшится погода. В связи с этим спасатели напоминают жителям региона об опасности на дорогах. Из-за гололедицы, мокрого снега и дождя повышается вероятность ДТП. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, в связи с усилением ветра до 15 м/с 25-27 октября повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области. Жителям региона рекомендуется отказаться от катания на лодках и провести время в безопасном месте. Не стоит ходить под неустойчивыми конструкциями и под деревьями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и разбился.

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