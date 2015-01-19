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На Октябрьской набережной продолжают застраивать жилой квартал
Сегодня, 17:30
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На Октябрьской набережной продолжают застраивать жилой квартал

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Развивать вторую очередь проекта "Pulse на набережной" в Невском районе помогает холдинг Setl Group.

В Петербурге продолжается строительство новых жилых комплексов и кварталов. Так, продолжается развитие квартала между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, створом улицы Коллонтай и Архивной улицы. Проект "Pulse на набережной" помогает реализовывать холдинг Setl Group. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Так, по проекту на территории должны появиться школа, детские сады, торговый цент и даже мост через Неву, а также проезд от Октябрьской набережной к Дальневосточному проспекту. Планируется, что появятся общественные места.

Накануне проект показали заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Никите Стасишину.

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, как обстоят дела на рынке недвижимости в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: жилые кварталы, октябрьская набережная, стройка петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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