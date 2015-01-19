На Октябрьской набережной продолжают застраивать жилой квартал

В Петербурге продолжается строительство новых жилых комплексов и кварталов. Так, продолжается развитие квартала между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, створом улицы Коллонтай и Архивной улицы. Проект "Pulse на набережной" помогает реализовывать холдинг Setl Group. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, по проекту на территории должны появиться школа, детские сады, торговый цент и даже мост через Неву, а также проезд от Октябрьской набережной к Дальневосточному проспекту. Планируется, что появятся общественные места.
Накануне проект показали заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Никите Стасишину.
Ранее мы писали, что эксперты рассказали, как обстоят дела на рынке недвижимости в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все