На Октябрьской набережной продолжают застраивать жилой квартал

Развивать вторую очередь проекта "Pulse на набережной" в Невском районе помогает холдинг Setl Group.

В Петербурге продолжается строительство новых жилых комплексов и кварталов. Так, продолжается развитие квартала между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, створом улицы Коллонтай и Архивной улицы. Проект "Pulse на набережной" помогает реализовывать холдинг Setl Group. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, по проекту на территории должны появиться школа, детские сады, торговый цент и даже мост через Неву, а также проезд от Октябрьской набережной к Дальневосточному проспекту. Планируется, что появятся общественные места.

Накануне проект показали заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Никите Стасишину.

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Фото: Piter.tv