Эксперты рассказали, как обстоят дела на рынке недвижимости в Петербурге

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 159 020 рублей.

Эксперты агенства "Петербургская недвижимость" и сервиса "Авито Недвижимость" рассказали петербуржцам, как обстоят дела на рынке.

По данным экспертов агентства "Петербургская недвижимость", вторичный рынок возвращается к стандартным показателям после взрывного спроса в VI квартале прошлого года. Эксперты добавили, что во II квартале этого года объем продаж вырос на 12% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. В этом году петербуржцы по-прежнему интересуются коммунальными комнатами, а вот однокомнатные хрущевки и брежневки теряют свою популярность. Генеральный директор агентства "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) Сергей Дроздов отметил, что большинство потенциальных покупателей интересуются комнатами за 1,5 млн рублей общей площадью 12-13 метров.

Первичное жилье по-прежнему пользуется спросом среди петербуржцев. Об этом рассказали аналитики сервиса "Авито Недвижимость". Специалисты отметили, что показатели выросли на 6% по сравнению с прошлым кварталом и в 1,6 раза — относительно значений прошлого года. В настоящее время в Северной столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 159 020 рублей. Однако во II квартале этого года количество предложений на первичном рынке в Петербурге сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интерес к приобретению новых квартир любой комнатности остался на уровне предыдущего года, самыми востребованными из которых продолжают оставаться однокомнатные и двухкомнатные (74% в общей структуре спроса). Покупка студий стала востребованнее на 9%, чем годом ранее. Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости"

Ранее мы писали, что инвесторы стали массово брать недвижимость под реконструкцию в Петербурге. В такие лоты вкладывается больше половины от объема вложений в существующие активы – это 52% или 176 миллионов долларов.

Фото: Piter.tv