На Октоберфесте баварцы танцевали под "Калинку"

Реакция европейских пользователей соцсетей на это видео была неоднозначной.

На пивном фестивале Октоберфест посетители танцевали под русскую песню "Калинка-малинка". Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

На одной из площадок фестиваля оркест заиграл "Калинку". Местные баварцы начали одобрительно подпевать и подтанцовывать музыке. Также сообщается, что реакция европейских пользователей соцсетей на это видео была неоднозначной. Некоторые считают, что исполнение "Калинки" не понравится немецкой элите.

Ранее Лукашенко призвал "мобилизовать всех" на уборку картошки и свеклы.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье