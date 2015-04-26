На Охтинской алее полыхает автомобиль

Жители уверены, что это месть за неправильную парковку.

В понедельник вечером, 4 апреля, на Охтинской алее, 16, полыхает автомобиль. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Судя по кадрам видео, автомобиль припарковали на тротуаре. Рядом с горящей машиной детская площадка и другие автомобили. По словам читателя, местные жители пытались потушить с помощью огнетушителя, однако ничего не вышло. Жители уверены, что это месть за неправильную парковку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что выходец из республики Тыва ударил ногой по машине скорой помощи в Купчино.

Видео и фото: Piter.tv

