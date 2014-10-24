Выходец из республики Тыва ударил ногой по машине скорой помощи в Купчино

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 4 апреля на Дунайском проспекте уроженец республики Тыва ударил ногой по машине скорой помощи. Водитель воспользовался тревожной кнопкой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Вневедомственной охраны.

Ночью сотрудники Росгвардии получили сигнал о том, что водитель скорой помощи воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия правоохранители задержали агрессивного мужчину. Выяснилось, что нетрезвый уроженец республики Тыва из хулиганских побуждений нанёс удар ногой по кузову автомобиля и повредил его.

Мужчину доставили в ближайший отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что петербуржец, разбивавший окна припаркованных авто, осужден почти на 3 года. Он воровал ценные вещи и деньги из автомобилей.

Фото: Piter.tv

