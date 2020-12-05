Петербуржец, разбивавший окна припаркованных авто, осужден почти на 3 года

Он воровал ценные вещи и деньги из автомобилей.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Суворова. Суд признал его виновным в краже вещей из припаркованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд установил, что Суворов в период с 13 по 19 ноября 2021 года разбивал стёкла припаркованных машин, откуда похищал ценные вещи, деньги, а также телефоны и другие электронные устройства. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила 350 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

На прошлой неделе полицейские раскрыли кражу часов стоимостью 60 тысяч рублей в Пулково.

Фото: Piter.tv