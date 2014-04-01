Полицейские раскрыли кражу часов стоимостью 60 тысяч рублей в Пулково

Полицейскими была оперативно установлена личность злоумышленницы, ею оказалась 59-летняя петербурженка, работающая в клининговой компании.

В Централизованном пассажирском терминале Пулково сотрудниками транспортной полиции по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью около 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

За помощью правоохранителей обратилась 32-летняя пассажирка, которая летела в Москву. Она сообщила, что в зоне предполетного досмотра у неё пропали часы.

Полицейскими была оперативно установлена личность злоумышленницы, ею оказалась 59-летняя петербурженка, работающая в клининговой компании. Осуществляя уборку залов, под лентой предполетного досмотра она заметила забытые часы. Женщина спрятала их в кармане своей униформы. Узнав, что ее разыскивают полицейские, она выбросила часы в шахту лифта.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Ограбившего ветерана в День Победы петербуржца осудили почти на 4 года.

Фото: pexels