На улице Одоевского рухнули леса строящегося здания: пострадал один человек

Упавший строитель находится в больнице.

В среду, 5 июня, приблизительно в 19 часов, на стройке по улице Одоевского, 23 Василеостровского района разрушились строительные леса. С высоты шестого этажа упал молодой мужчина, уроженец Киргизии.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", на стройке в тот момент находилось более 20 человек. Пострадавший строитель получил травмы средней тяжести, он находится в Мариинской больнице.

В настоящее время полиция проводит выяснение обстоятельств по данному делу.

Ранее мы писали, что в Волхове больше года не могут вывезти строительный мусор от снесённых домов.

Фото: pixabay