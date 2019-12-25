На Обуховском заводе появился Центр детского технического творчества и профориентации

Открытие центра приурочено к празднованию 200-летия основателя предприятия.

Стало известно, что на Обуховском заводе в Петербурге появился Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 9 октября. Новый центр посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Молодые специалисты, занимаясь в центре при заводе, могут получить новые знания и навыки в робототехнике, программировании, 3D-моделировании и других областях.

В центре стартовали первые занятия, сейчас их посещают дети сотрудников предприятия. Градоначальник призвал сделать занятия в центре доступными для всех горожан.

Ранее в Петербурге открыли памятник выдающемуся промышленнику, ученому и инженеру Павлу Обухову. Монумент основателю Обуховского завода появился на территории предприятия перед главным корпусом. Открытие памятника приурочили к 200-летию Обухова.

Фото: gov.spb.ru