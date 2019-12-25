На ОЖД перевозки пассажиров в августе выросли на 13,8%

В пригородном сообщении в последний летний месяц перевезли 13,6 млн пассажиров.

В августе 2022 года по Октябрьской железной дороге перевезли 15,7 млн пассажиров (+13,8%). Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В пригородном сообщении в последний летний месяц перевезли 13,6 млн пассажиров (+13,9%), в дальнем следовании 2,1 млн пассажиров (+12,9%).

Всего в январе – августе 2022 года на ОЖД было перевезено106,5 млн пассажиров (+11%): 93,8 млн – пассажиры пригородного сообщения, 12,7 млн – пассажиры дальнего следования.

Также с начала года на вокзалах ОЖД фандоматы собрали 29,5 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Фото: Telegram / Спб-Главный