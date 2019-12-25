С начала года на вокзалах ОЖД фандоматы собрали 29,5 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок

Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки размещены на Ленинградском, Московском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах.

С начала 2022 года на вокзалах Октябрьской железной дороги фандоматы собрали 29,5 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки размещены на Ленинградском, Московском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах.

Специальные автоматы установлены в рамках реализации программы по раздельному сбору бытовых отходов. Вся собранная тара сдается для дальнейшей переработки.

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