На Новоприозерском шоссе произошло две аварии

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В воскресенье днем, 9 августа, очевидцы сообщили в соцсетях, что на 26-м километре Новоприозерского шоссе произошло два ДТП.

Обе аварии произошли на направлении в Петербург. Одну из них свидетели смогли заснять на фото и видео. На кадрах видно, как легковушка перевернулась на крышу, от машины отлетели запчасти. Пострадал ли кто-то, пока неясно. Также неизвестно, при каких обстоятельствах произошли ДТП.

На Новоприозерском шоссе 26 км (в сторону города) 2 аварии на отрезке в километр отметил проезжавший мимо.

Ранее мы писали, что при повороте на проспекте Большевиков водитель авто въехал в столб.

Фото: vk.com/spb_today