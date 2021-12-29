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На Новоладожском канале рыбак провалился под лед
Сегодня, 21:53
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На Новоладожском канале рыбак провалился под лед

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Мужчине помогли выбраться на берег специалисты поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга.

В Кировском районе Ленинградской области днем в пятницу, 14 января, рыбак провалился под лед. Об этом рассказали группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "Вконтакте". 

Инцидент произошел на Новоладожском канале в трех километрах от поселка Назия. Мужчине помогли выбраться специалисты поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Рыбаку оказали первую помощь, а затем его передали прибывшим на место врачам.

Ранее почти 100 несовершеннолетних петербуржцев пострадали во время новогодних праздников. По словам Митяниной, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения — главная обязанность взрослых.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: новоладожский канал, под лед, рыбак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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