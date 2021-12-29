На Новоладожском канале рыбак провалился под лед

Мужчине помогли выбраться на берег специалисты поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга.

В Кировском районе Ленинградской области днем в пятницу, 14 января, рыбак провалился под лед. Об этом рассказали группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел на Новоладожском канале в трех километрах от поселка Назия. Мужчине помогли выбраться специалисты поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Рыбаку оказали первую помощь, а затем его передали прибывшим на место врачам.

Ранее почти 100 несовершеннолетних петербуржцев пострадали во время новогодних праздников. По словам Митяниной, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения — главная обязанность взрослых.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО