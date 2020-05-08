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У петербуржцев появилась возможность отремонтировать свой велосипед на острове Новая Голландия
Сегодня, 14:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У петербуржцев появилась возможность отремонтировать свой велосипед на острове Новая Голландия

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Устранять дефекты придется самостоятельно.

На острове Новая Голландия появилась бесплатная станция для самостоятельного обслуживания и ремонта велосипеда. Там можно заменить камеру, детали, настроить тормоза. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Мастер по ремонту велосипедов Антон Свердлов в эфире призвал горожан ответственно относиться к своему двухколесному транспорту. Поездку лучше отложить, если вы обнаружили какой-либо дефект. Тщательно проверять стоит все детали: руль, колеса, седушку, тормоза, цепь, а также переключение скорости. 

Если станция находится далеко от вашего дома, то стоит обратиться в мастерские или веломагазины. Скорее всего, там работают опытные мастера и есть необходимые инструменты. Кроме того, Свердлов советует иметь при себе ключи, с помощью которых можно подтянуть педали, руль. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржец 1,5 года проведет в колонии строгого режима за кражу велосипеда. 

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Фото: Piter.tv

Теги: велосипед, новая голландия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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