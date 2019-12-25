На Новоизмайловском проспекте завершена реконструкция освещения

На 2,6 км дороги появилось 304 новых фонаря.

На Новоизмайловском проспекте обновили светильники: на 2,6 км дороги появилось новое освещение. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 3 июня.

Теперь дорогу между Площадью Конституции и Благодатной улицей, а также местные проезды освещены 304 новыми светильниками. Дополнительные фонари установили также у пешеходных переходов и остановок транспорта. Отмечается, что СПб ГБУ "Ленсвет" должен был закончить работы к концу сентября, однако оптимизировал производственные ресурсы и обогнал собственные планы.

В ближайшее время в Московском районе начнут ремонтировать и реконструировать уличное освещение на участке улицы Ленсовета и полностью на улицах Киевской и Ново-Рыбинской.

Ранее мы писали, что исторические светильники с ртутными лампами исчезнут с петербургских улиц.

Фото: Piter.TV