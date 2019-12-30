На Новодеревенской улице женщина попала под колеса служебного автомобиля

Петербурженка получила травмы средней степени тяжести.

Днем 23 января в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, сообщил отдел пропаганды УГИБДД. На Новодеревенской улице, вблизи дома №8, служебная машина наехала на пешехода.

За рулем автомобиля, торопившегося на вызов с сиреной и мигалками, был 38-летний водитель. 44-летняя женщина попала под колеса машины, переходя дорогу по зебре. В результате наезда петербурженка получила травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее ослепленный солнцем водитель устроил ДТП у Московской площади.

Фото: pixabay