На Новочеркасском проспекте "Шкода" влетела в забор

Предполагается, что "Шкода" уходила от удара с "Мерседесом".

Петербуржцы поделились фото в соцсетях с места аварии на Новочеркасском проспекте у Перевозного переулка.

ДТП произошло днем во вторник, 17 марта. Предполагается, что "Шкода" влетела в забор из-за опасного маневра "Мерседеса", однако подробности происшествия не уточняются. Очевидец сообщил, что на место аварии прибыли скорая помощь и реанимация. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что в ДТП на "Коле" участвовало 4 машины.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".