На Новгородской улице в Петербурге молодому человеку неизвестный выстрелил в спину

В Петербурге молодому человеку выстрелили в спину. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.
Накануне вечером из машины Hyundai Solaris, припаркованной на Новгородской улице, медики забрали 23-летнего горожанина, пишет "Фонтанка". Потерпевшего доставили в хирургию в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что полицейские разыскивают стрелявшего в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино. У нее обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили в удовлетворительном состоянии.
Фото: Piter.TV
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