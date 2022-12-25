На Новгородской улице в Петербурге молодому человеку неизвестный выстрелил в спину

Потерпевшего доставили в хирургию в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге молодому человеку выстрелили в спину. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Накануне вечером из машины Hyundai Solaris, припаркованной на Новгородской улице, медики забрали 23-летнего горожанина, пишет "Фонтанка". Потерпевшего доставили в хирургию в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские разыскивают стрелявшего в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино. У нее обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.TV