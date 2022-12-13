На Новгородской улице устранили аварию на теплосети

Батареи в ближайших к инциденту домах снова прогреты.

Специалисты закончили устранение дефекта на теплосетях, который доставил неприятности жителям Новгородской улицы. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", батареи заработали в штатном режиме.

Работы велись с 20:15 среды, 4 января. В общей сложности специалистами было заменено более 8-ми трубопровода. Полностью справиться с задачей удалось в 16:15 четверга.

Представители "Теплосети" отметили, что в случае перебоев с отоплением горожанам необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает их дом.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам усилят отопление из-за рождественских морозов.

Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби