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На Новгородской улице устранили аварию на теплосети
Вчера, 17:59
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На Новгородской улице устранили аварию на теплосети

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Батареи в ближайших к инциденту домах снова прогреты.

Специалисты закончили устранение дефекта на теплосетях, который доставил неприятности жителям Новгородской улицы. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", батареи заработали в штатном режиме. 

Работы велись с 20:15 среды, 4 января. В общей сложности специалистами было заменено более 8-ми трубопровода. Полностью справиться с задачей удалось в 16:15 четверга. 

Представители "Теплосети" отметили, что в случае перебоев с отоплением горожанам необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает их дом. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам усилят отопление из-за рождественских морозов.

Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби

Теги: авария теплосетей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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