  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам усилят отопление из-за рождественских морозов
Сегодня, 14:31
164
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам усилят отопление из-за рождественских морозов

0 0

Предполагается, что температура воздуха будет колебаться от 5 до 13 градусов мороза.

В квартах Петербурга усилят отопление из-за похолодания до -13 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Предполагается, что температура воздуха будет колебаться от 5 до 13 градусов мороза. Чтобы петербуржцы не замерзли, параметры отопления изменили. Специалисты уже сейчас повышают температуру в системах теплоснабжения. При похолодании это позволит сохранить комфортную температуру в квартирах горожан.

Ранее в дома на Васильевском острове вернули тепло. Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19.

Фото: Pxhere

Теги: батареи, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии