Петербуржцам усилят отопление из-за рождественских морозов

Предполагается, что температура воздуха будет колебаться от 5 до 13 градусов мороза.

В квартах Петербурга усилят отопление из-за похолодания до -13 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Предполагается, что температура воздуха будет колебаться от 5 до 13 градусов мороза. Чтобы петербуржцы не замерзли, параметры отопления изменили. Специалисты уже сейчас повышают температуру в системах теплоснабжения. При похолодании это позволит сохранить комфортную температуру в квартирах горожан.

Ранее в дома на Васильевском острове вернули тепло. Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19.

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