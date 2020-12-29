Проектирование и строительство новых зданий запланировано на февраль 2021 года.

На Новгородской улице могут появиться новые офисы для "Газпром энергохолдинга". Об этом 4 января рассказал портал "Фонтанка" со ссылкой на итоги общественного слушания комитета по градостроительству и архитектуре.

Планы ПАО "ТГК-1", по данным издания, таковы – участки общества общей площадью 9,3 га на Новгородской улице планируется отдать под головные офисы ООО "Газпром энергохолдинг". На територии есть объект культурного наследия – "Петроградское общество электрических сооружений (ТЭЦ-2)".

Ограничения, связанные с наличием на участке 2 объекта культурного наследия, будут учтены с соблюдением норм действующего федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, а также Закона Санкт-Петербурга – сообщается в заявке

Проектирование и строительство новых зданий запланировано на февраль 2021 года.

В самой компании изданию ответили, что в ближайшее время на территории планируется строительство новой современной котельной взамен физически и морально изношенных мощностей.

Рассматриваются различные варианты использования старых площадей, утвержденных планов нет – отметили в ПАО "ТГК-1"

В 2019-м году мы сообщали, что "Российский энергомашиностроительный холдинг" перешел под крыло "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), продажа "РЭПа" завершена.

Фото: citywalls.ru