На Невском заводе начнут собирать трамваи "Львенок" для Ульяновска

Первая поставка произойдет в следующем месяце.

Сегодня делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым посетила Невский завод электрического транспорта в Северной столицы. В настоящее время на предприятии осуществляется сборка трамваев для Ульяновска.

В субботу, 22 августа, представители Ульяновска прибыли на Невский завод электрического транспорта с рабочим визитом. Ожидается, что в скором времени Северная столица передаст городу 29 трамваев "Львенок". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу "ПК Транспортные системы".

Особенность модели "Львенок" заключается в наличии автономного источника питания. В среднем транспорт может проехать 2 километра после обесточивания.

Первую партию трамваев должны отправить уже в сентябре. Поставки продолжатся до конца декабря текущего года.

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Фото: пресс-служба "ПК Транспортные системы"