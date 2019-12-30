С фасада Дома Голландской церкви на Невском срезали исторические балконы

КГИОП просит возбудить уголовное дело.

С Дома Голландской церкви на Невском проспекте пропали исторические балконы. Отсутствие красивой и важной детали на здании заметили петербуржцы и обратили на это внимание комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба комитета.

Многоквартирный жилой дом построили в 1830-х годах, кованые балконы на втором этаже фасада были признаны предметом охраны памятника. Чешуйчатый орнамент ограждений был декорирован меандром и композициями из завитков и раковин.

В конце января КГИОП выяснил, что ограждения двух балконов были сложены на асфальте во внутреннем дворе, незащищенные от осадков и любопытных лиц, сами балконы были затянуты сеткой. На данный момент ограждения перевели под охрану ООО "Жилкомсервис № 1 Центрального района". КГИОП обратился в районное отделение МВД с просьбой возбудить уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия.

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Фото: пресс-служба КГИОП