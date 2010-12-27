На Невском тротуары посыпали реагентами. Дороги покрыты ледяной коркой

Проезжую часть обработали солевыми растворами.

В среду, 27 ноября, в центре Северной столицы на скользких дорогах и тротуарах появились реагенты. Особое внимание в городе обращено на тротуары с мощением. Об этом сообщает "Фонтака".Отмечается, что такие меры не помогли.

Петербуржцы жалуются на сколькие пешеходные зоны. Они отмечают, что дороги "покрыты ледяной коркой". Известно, что рано утром соответствующие службы также посыпали солевыми растворами проезжую часть.

В ведомстве отметили, что посыпать дороги в Петербурге "чистыми" реагентами запрещено.

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