На Невском проспекте завершается ремонт дома Меняевых

Он расположен по адресу – Невский проспект, 90-92.

Стало известно о том, что ремонт дома Меняевых (№90-92) на Невском проспекте подходит к концу. Об этом 22 октября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В настоящее время завершаются работы по восстановлению лицевого фасада, лепнины и цоколя. Отмечается, что самым сложным этапом ремонта стал лицевой фасад из-за большого количества элементов декора. Капительный ремонт дома позволил сохранить 75% оригинальных элементов.

Во время работ обнаружились локальные разрушения, загрязнение фасадов, сырые пятна, сколы штукатурного слоя. Все эти дефекты были устранены, а элементы лепного декора, которые отслоились от основы, отремонтировали в условиях мастерской.

Всего стоимость работ по капремонту кровли и фасада дома оценили в 23 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что фасады дома Кларка на Английской набережной будут отреставрированы. На работы выделено 20,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv