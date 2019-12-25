Фасады дома Кларка на Английской набережной будут отреставрированы

На работы выделено 20,5 млн рублей.

Фасад первого и второго этажей дома Кларка (Английская набережная, 38) будут отреставрированы. Закупку, в рамках которой планируется определить исполнителя работ, разместило АО "Ремвооружение". Входящий в эту компанию 51 Центральный конструкторско-технологический институт Судоремонта занимает в настоящее время часть здания, представляющего собой объект культурного наследия регионального значения.

Этот дом появился в 18-м веке, был двухэтажным, потом неоднократно перестраивался, менялись его хозяева, в том числе около полувека он принадлежал семье Кларков. Нынешний облик здание приобрело в 1912 году. Тогда же его владельцем стало нефтепромышленное и торговое общество "Мазут".

В настоящее дом на Английской набережной представляет собой выразительный образец крупного нежилого здания прошлых веков.

На работы – в документации закупки говорится о фасадах, выходящих на площадь Труда - выделено 20,5 млн рублей, продлятся они, как намечено, до 10 июля следующего года. Специалистам предстоит отреставрировать фасады в соответствии с имеющимися историческими материалами, отремонтировать элементы архитектурного и лепного декора, восстановить утраченные компоненты.

Заявки на проведение этих работ можно подать до 9 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, археологи из Петербурга проведут раскопки культурного слоя 14-17 веков в крепости Ивангорода.

Фото: citywalls.ru