На Невском проспекте за год закрылось 127 кафе, ресторанов и магазинов

Это количество на 14% больше показателей прошлого года.

Невский проспект в Петербурге серьезнее других основных туристических улиц пострадал в период пандемии коронавируса. Как сообщил РБК, из-за снижения потока туристов на проспекте за год закрылись 127 кафе, ресторанов и магазинов, что на 14% больше показателей 2019 года.

К началу декабря на Невском проспекте освободились 11,6% помещений, хотя большая часть арендаторов старается договориться с собственниками помещений о скидке на аренду, чтобы не уходить с главной улицы города. На части проспекте за площадью Восстания к началу декабря пустовало 12% помещений, аналитики считают, что это связано с формированием на Старо-Невском проспекте премиального коридора – открытием бутиков и дорогих магазинов.

Самыми пострадавшими магазинами на Невском оказались магазины книг, сувениров и подарков – их с начала года закрылось 14. Кроме того, на главной улице Петербурга заняли свои места малоизвестные бренды, воспользовавшиеся ситуацией и уходом некогда крупных точек. Спрос на помещения стрит-ретейл остается высоким.

Ранее Смольный назвал адреса, где может быть построено новое здание петербургского дельфинария.

Фото: Piter.TV