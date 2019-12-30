Мужчину после оказания медицинской помощи доставили в полицию.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что на Невском проспекте вор сломал ногу при попытке украсть картину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 21 января. В полицию обратился очевидец, он рассказал, что воришка открыто пытался унести картину с выставкм свободных художников. Полицейские выяснили, что злоумышленник намеревался украсть картину "золотая осень" за 25 тысяч рублей. Мужчина толкнул пожилого художника, взял картину и пытался ретироваться с места событий. Однако вору помешала неосторожность, он сломал ногу.

В итоге полицейские задержали воришку. Злоумышленнику оказали медпомощь и отправили в участок. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Просвещения полицейские "задержали" кровавый автобус.

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