На Невском водители попытались привлечь внимание к конфликту в Нагорном Карабахе

Подробностей от участников акции не последовало.

Вечером в пятницу, 6 ноября, очевидцы рассказали о неожиданной дорожной обстановке на Невском проспекте. Видео инцидента было размещено в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канале "Баграмян 26".

Выяснилось, что на главном проспекте Петербурга движение автомобилей временно остановили несколько водителей легковых машин. Они начали скандировать "Карабах" и выходить из автомобилей на проезжую часть.Подробностей от участников акции, которая, судя по всему, была посвящена боевым действиям на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, не последовало.

Ранее мы сообщали о том, что Служба внешней разведки России получала данные о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Нарышкин в интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву. По его словам, частично информация о нахождении сирийских боевиков на территории Карабаха была передана партнёрскими спецслужбами из стран Ближнего и Среднего Востока.

Фото: скриншот видео "Дорожный инспектор" / "ВКонтакте"