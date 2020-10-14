На Невском проспекте упали обломки фасада с исторического дома Чвановой

На Невском проспекте, 124, с доходного дома А.Н. Чвановой 1890 года постройки обрушился элемент лепного декора. Каменные обломки упали прямо на тротуар, где в дневное время обычно много прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По данным Online47, сведений о пострадавших не поступало. Декоративные фрагменты продолжительное время лежали на улице, мешая движению пешеходов.
Доходный дом Чвановой — памятник архитектуры конца XIX века. Здание выделяется розовым фасадом с эркерами и массивными карнизами.
Ранее на Екатерингофском мосту обновили асфальт.
Фото: ГАТИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все