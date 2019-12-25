На углу Невского проспекта у входа в "Макдональдс" выстроилась очередь

Количество посетителей внутри точки общепита ограничено.

У "Макдональдса" на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна заметили очередь. Она тянется с улицы. Как выяснил корреспондент Piter.TV, это связано с мерами санитарно-эпидемиологической безопасности, которые соблюдают в точке питания.

Количество посетителей на вход ограничено, за этим следит сотрудник точки общественного питания. Также ограничено и количество столов, каждый из них пронумерован. Тех, кто берет заказы навынос, пропускают вперед.

После открытия непродовольственных магазинов регулярно очереди собирались у "Zara" на Невском. Периодически это приводило к стычкам с сотрудниками.

Фото: Piter.TV