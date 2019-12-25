На Невском проспекте реставрируемые дома спрятали за фальшфасадами. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 7 июня.
Весной начались работы по реставрации более 40 фасадов и 30 кровель. Работы проводятся в многоквартирных домах.
Для их обеспечения требовалось установить по ордерам ГАТИ строительные леса, а также закрыть конструкции защитным материалом.
Пресс-служба ГАТИ
В этом году используются фальшфасады — защитная сетка с изображением фасада реставрируемого здания. Фальшфасады используются на 22 фасадах, выходящих на Невский проспект.
Ранее мы писали, что на Васильевском острове завершилась реставрация Канатного цеха с водонапорной башней.
Фото: Telegram / ГАТИ
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