На Васильевском острове завершилась реставрация Канатного цеха с водонапорной башней

Здание завода, построенное в 1931 году архитектором Яковом Черниховым в стиле конструктивизма, находилось в аварийном состоянии на момент своего закрытия в 2007 году.

Setl Group получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию Канатного цеха с водонапорной башней завода "Красный гвоздильщик", расположенного на 25-ой линии Васильевского острова. Процесс реставрации и адаптации Канатного цеха под современные нужды обошелся в 3 млрд рублей инвестиций. Эти работы велись на протяжении трех лет. После завершения всех работ общая площадь объекта составит приблизительно 20 тыс. кв.м.

Здание завода, построенное в 1931 году архитектором Яковом Черниховым в стиле конструктивизма, находилось в аварийном состоянии на момент своего закрытия в 2007 году. Руководитель дирекции специальных проектов холдинга Setl Group Владислав Шипунов отметил, что главной проблемой при реставрации стало состояние материала, из которого были сделаны стены здания: это монолитный шлакобетон, который местами был разрушен.

Объект культурного наследия "Красный гвоздильщик" был преобразован в административно-деловой комплекс. Во время реставрации была сохранена классическая конфигурация, размеры оконных и дверных проемов, расположение стекол в окнах. Кроме того, был восстановлен фасад, выходящий на 25-ю линию В.О.

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Фото: ООО "Сэтл Групп"