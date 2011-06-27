На Невском проспекте появился мемориал памяти погибшей девочки

По словам активиста Евгения, принявшего участие в установке портрета, девочка погибла от снаряда.

В четверг, 7 июля, на Невском проспекте появился мемориал памяти десятилетней Вероники Бадиной. Он размещен у здания генконсульства Франции и Музея обороны и блокады Ленинграда, пишут "Невские новости".

По словам активиста Евгения, принявшего участие в установке портрета, девочка погибла от снаряда. Он рассказывает, что "история Вероники уникальна по той причине, что девочка год назад победила анемию крови, она всеми силами цеплялась за жизнь. Это не означает, что гибель других детей нас волнует меньше, нам больно за каждого пострадавшего или погибшего ребенка в Донбассе, но мы решили данную акцию посвятить именно Веронике".

Ранее с 1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга. Водители, которые не разобрались с системой оплаты места, могут не волноваться, им помогут волонтеры.

Фото: Вконтакте / Ольга Вьюжанина