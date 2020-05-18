Осенью на Невском проспекте ограничат скоростной режим

Машины смогут разогнаться на главной улице города не более чем до 40 км/ч.

Уже грядущей осенью на Невском проспекте собираются ограничить скоростной режим до 40 километров в час. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу администрации Центрального района Максима Мейксина.

По словам чиновника, знаки об ограничении скорости начнут устанавливать на главной улице города уже в сентябре. Также на Невском планируется установить камеры видеонаблюдения, которые позволят фиксировать нарушения, и специальные малозаметные барьерные ограждения из металла или камня.

Ранее мы рассказывали, что кафе и магазины покидают Невский проспект.

Фото: Piter.TV