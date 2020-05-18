Осенью на Невском проспекте ограничат скоростной режим

Уже грядущей осенью на Невском проспекте собираются ограничить скоростной режим до 40 километров в час. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу администрации Центрального района Максима Мейксина.
По словам чиновника, знаки об ограничении скорости начнут устанавливать на главной улице города уже в сентябре. Также на Невском планируется установить камеры видеонаблюдения, которые позволят фиксировать нарушения, и специальные малозаметные барьерные ограждения из металла или камня.
Ранее мы рассказывали, что кафе и магазины покидают Невский проспект.
Фото: Piter.TV
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