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Кафе и магазины покидают Невский проспект
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IRINA_CHALKINA

Кафе и магазины покидают Невский проспект

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С Невского проспекта уже съехали магазин сувениров "Художественный салон Gift", кафе "Шоколадница", "Кофе Хауз", "Столовая № 1" и Subway.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что кафе и магазины покидают Невский проспект. Об этом сообщает "Деловомой Петербург" со ссылкой на руководителя департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимир Каличава.

Известно, что в центре Петербурга уже съехали магазин сувениров "Художественный салон Gift", кафе "Шоколадница", "Кофе Хауз", "Столовая № 1" и Subway. Отмечается, что в настоящий момент трудно сказать, какие заведения точно съехали. Например, в книжном магазине "Республика" и кафе "Две палочки" отсутствует мебель и оборудование. Однако о своем закрытии заведения не объявляли. 

По словам специалистов, ущерб от самоизоляции сложно оценить лишь после её окончания. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов приехал в Ленэкспо после многочисленных жалоб петербуржцев на госпиталь.

Фото:Piter.TV

Теги: картина дня, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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