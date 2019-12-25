С Невского проспекта уже съехали магазин сувениров "Художественный салон Gift", кафе "Шоколадница", "Кофе Хауз", "Столовая № 1" и Subway.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что кафе и магазины покидают Невский проспект. Об этом сообщает "Деловомой Петербург" со ссылкой на руководителя департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимир Каличава.

Известно, что в центре Петербурга уже съехали магазин сувениров "Художественный салон Gift", кафе "Шоколадница", "Кофе Хауз", "Столовая № 1" и Subway. Отмечается, что в настоящий момент трудно сказать, какие заведения точно съехали. Например, в книжном магазине "Республика" и кафе "Две палочки" отсутствует мебель и оборудование. Однако о своем закрытии заведения не объявляли.

По словам специалистов, ущерб от самоизоляции сложно оценить лишь после её окончания.

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Фото:Piter.TV