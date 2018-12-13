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Видео: на Невском мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

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В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На Невском проспекте произошло очередной ДТП. В четверг, 23 мая, мотоциклист сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как стало известно, авария случилась в 18:55 у дома № 107 по Невскому проспекту. 23-летний байкер за рулём мотоцикла "Yamaha" сбил 56-летнюю женщину. В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о пьяной девушке, которая устроила дебош в баре на Петроградке. 
Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп с мотоциклом, невский проспек, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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