Видео: на Невском мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На Невском проспекте произошло очередной ДТП. В четверг, 23 мая, мотоциклист сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как стало известно, авария случилась в 18:55 у дома № 107 по Невскому проспекту. 23-летний байкер за рулём мотоцикла "Yamaha" сбил 56-летнюю женщину. В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

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