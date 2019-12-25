Во время пандемии на Невском проспекте закрылось 127 кафе, ресторанов и магазинов

В Петербурге с начала пандемии на Невском проспекте закрылись 127 ресторанов и магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию JLL.
Эксперты заявили, что количество закрытых магазинов превысило прошлогодние показатели на 14%. Предполагается, что причиной для прекращения деятельности послужило снижение туристического потока в центре Петербурга из-за коронавирусных ограничений.
Аналитики отметили, что в этом году Северная столица потеряла до 70% гостей.
Ранее мы сообщали о том, что для бизнеса и граждан в Петербурге введут новые льготы. Соответствующие изменения одобрили на рабочем совещании губернатора и членов городского правительства 7 декабря.
Фото: Piter.TV
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