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Во время пандемии на Невском проспекте закрылось 127 кафе, ресторанов и магазинов
Сегодня, 8:48
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IRINA_CHALKINA

Во время пандемии на Невском проспекте закрылось 127 кафе, ресторанов и магазинов

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По данным на середину ноября, в Петербурге не было введено ни одного нового торгового центра.

В Петербурге с начала пандемии на Невском проспекте закрылись 127 ресторанов и магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию JLL.

Эксперты заявили, что количество закрытых магазинов превысило прошлогодние показатели на 14%. Предполагается, что причиной для прекращения деятельности послужило снижение туристического потока в центре Петербурга из-за коронавирусных ограничений.

Аналитики отметили, что в этом году Северная столица потеряла до 70% гостей. 

Ранее мы сообщали о том, что для бизнеса и граждан в Петербурге введут новые льготы. Соответствующие изменения одобрили на рабочем совещании губернатора и членов городского правительства 7 декабря.

Фото: Piter.TV

 

Теги: закрытие магазинов, невский проспект, новые ограничения, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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