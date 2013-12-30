На Невском прошел траурный митинг накануне Дня Победы

Горожане и гости Петербурга возложили цветы к мемориальной табличке.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла траурная акция у памятной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте.

На церемонию пришли ветераны и представители власти города - вице-губернатор Борис Пиотровский, представитель главы Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков, руководители комитетов и депутаты.

Торжественно-траурный митинг открылся гимном России. Погибших жителей блокадного ленинграда почтили минутой молчания. Ученики школы № 210 Центрального района прочитали стихотворения, в которых поднималась тема блокадных будней и подвига жителей осажденного города. Завершилась церемония возложением цветов к мемориальной доске.

Ранее на Piter.tv сообщили, что КАД украсили рисунками ко Дню Победы.

Фото: Piter.tv