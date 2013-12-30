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На Невском прошел траурный митинг накануне Дня Победы
Сегодня, 11:23
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kraratau27

На Невском прошел траурный митинг накануне Дня Победы

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Горожане и гости Петербурга возложили цветы к мемориальной табличке.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла траурная акция у памятной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте. 

На церемонию пришли ветераны и представители власти города - вице-губернатор Борис Пиотровский, представитель главы Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков, руководители комитетов и депутаты. 

Торжественно-траурный митинг открылся гимном России. Погибших жителей блокадного ленинграда почтили минутой молчания. Ученики школы № 210 Центрального района прочитали стихотворения, в которых поднималась тема блокадных будней и подвига жителей осажденного города. Завершилась церемония возложением цветов к мемориальной доске.

Ранее на Piter.tv сообщили, что КАД украсили рисунками ко Дню Победы. 

Фото: Piter.tv

Теги: вов, день победы, мемориал, траур, траур на невском
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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