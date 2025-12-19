На Невском открыли музей-квартиру будущей писательницы Айн Рэнд

Квартира на Невском стала музеем автора "Атлант расправил плечи".

Частный музей-квартира Айн Рэнд открылся 2 февраля в жилом доме на Невском проспекте. Именно в этой квартире будущая писательница Алиса Зиновьевна Розенбаум проживала до отъезда в Соединённые Штаты в 1926 году. Открытие приурочили к годовщине её рождения.

После эмиграции Розенбаум взяла псевдоним Айн Рэнд и получила мировую известность как автор романов "Источник" и "Атлант расправил плечи". Она также стала основателем философского направления объективизм. Создатель музея предприниматель и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов сообщил, что историческую привязку квартиры помог установить президент Фонда Айн Рэнд Михаил Кравцов. По его словам, именно этот адрес стал местом наиболее продолжительного проживания писательницы в городе.

Экспозиция включает фотографии, архивные документы и материалы о биографии писательницы. Организаторы заявляют, что музей планируют использовать не только как мемориальное пространство но и как площадку для публичных дискуссий и тематических встреч.

Ранее на Невском открылся музей истории журналистики для профессионалов и любителей.

Фото: freepik (rawpixel.com)