На Невской губе поймали рыбных браконьеров с лесковыми сетями

Мужчины нелегально наловили 152 килограмма леща.

В Невской губе петербургские пограничники задержали двух любителей незаконной рыбной ловли. Как сообщили в пресс-службе пограничного управление ФСБ России по Петербургу и области, мужчины использовали для охоты запрещенные лесковые сети общей длиной 120 метров.

При задержании специалисты изъяли у мужчин 261 рыбу весом 152 килограмма, ею оказался запрещенный к добыче в текущий период лещ, также рыбаки успели выловить 13 штук плотвы. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам составил более 260 тысяч рублей. Ведется административное расследование.

Всего за май пограничники возбудили 39 административных дел за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, водным ресурсам причинили ущерб в 482 тысячи рублей, изъято порядка 223 килограммов всевозможной рыбы и 770 метров сетей. Пограничники попросили петербуржцев сообщать о нелегальных охотниках, не обозначающих свое расположение в Финском заливе с помощью опознавательных знаков, в управление ФСБ. Позвонить туда можно по круглосуточному телефону 271-45-88.

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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти