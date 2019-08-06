В Украине пьяный охотник застрелил семь человек

ЧП произошло среди ночи в ходе пьяного конфликта. Спасти успел только один человек.

В Житомирской области пьяный охотник расстрелял 7 товарищей.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области сообщает, что около часа ночи в селе Новоселица Попельнянского района в ходе конфликта мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил 7 человек. Как стало известно, на берегу отдыхала компания из 9 знакомых. После распития алкоголя 6 человек ушли спать. Три человек продолжили распивать алкоголь.

В ходе распития алкоголя между хозяином и гостями возник конфликт. Из-за резко возникшей неприязни мужчина, профессиональный охотник, взял в руки охотничье ружье и застрелил 2х своих знакомых. Затем пошел стрелять в спящих людей. На месте от огнестрельных ранений погибли 7 человек. Спастись удалось только одному, он смог убежать в лес, выйти к населенному пункту и вызвать полицию.

Мужчину ждет лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.

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