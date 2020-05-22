Под Красноярском пьяный водитель без прав сбил на обочине двухлетнего ребенка

После того, как мужчина сбил ребенка, он скрылся с места ДТП. Но потом его автомобиль загорелся.

В Красноярском крае пьяный водитель на чужой машине сбил маленького ребенка на обочине дороги.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что под Красноярском задержан водитель, который сбил на обочине 2-летнего ребенка. Сообщается, что малыш шел по обочине вместе с братьями к маме, которая стояла поблизости. Ехавшая по дороге машина резко свернула с дороги на обочину и сбила малыша, после чего, не сбавляя скорости, машина уехала с места происшествия.

Проехав около километра, автомобиль загорелся. Вытащили мужчину из полыхающего авто очевидцы. Выяснилось, что мужчина был в сильном алкогольном опьянении, и у него никогда не было водительских прав. Машину он взял покататься у знакомого. Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту грубого нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека следственными органами возбуждено уголовное дело. А также в отношении водителя составлены шесть протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.3, частью 1 статьи 12.5, статьей 12.6, частью 3 статьи 12.8, частью 2 статьи 12.27 и частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ

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