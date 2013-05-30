Netflix показал трейлер сказочного фильма "Мальчик по имени Рождество"

Премьера состоится на стрим-сервисе 24 ноября.

В сети появился трейлер семейного фэнтези "Мальчик по имени Рождество" – экранизации детской книги британского писателя Мэтта Хэйга. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В центре сюжета обычный мальчуган по имени Николас. Он отправляется в наполненное различными опасностями путешествие на заснеженный север в надежде найти там своего отца, исчезнувшего где-то за Полярным кругом в отважной экспедиции. В увлекательном странствии героя сопровождают верный мышонок и упрямый олень Блитцен.

В фильме снялись Генри Лоуфулл, Кристен Уиг, Салли Хокинс, Мэгги Смит, Джим Бродбент и др. Режиссером стал номинант на премию "Оскар" Гил Кинан. Вместе с ним за киноадаптацию книги отвечал Ол Паркер. Премьера состоится на стрим-сервисе 24 ноября.

Ранее состоялась премьера французского фильма "Суперзвезда".

Видео: YouTube / Netflix Russia