  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:20
123
Alena_Zinovieva Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix показал трейлер сказочного фильма "Мальчик по имени Рождество"

0 0

Премьера состоится на стрим-сервисе 24 ноября.

В сети появился трейлер семейного фэнтези "Мальчик по имени Рождество" – экранизации детской книги британского писателя Мэтта Хэйга. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В центре сюжета обычный мальчуган по имени Николас. Он отправляется в наполненное различными опасностями путешествие на заснеженный север в надежде найти там своего отца, исчезнувшего где-то за Полярным кругом в отважной экспедиции. В увлекательном странствии героя сопровождают верный мышонок и упрямый олень Блитцен.

В фильме снялись Генри Лоуфулл, Кристен Уиг, Салли Хокинс, Мэгги Смит, Джим Бродбент и др. Режиссером стал номинант на премию "Оскар" Гил Кинан. Вместе с ним за киноадаптацию книги отвечал Ол Паркер. Премьера состоится на стрим-сервисе 24 ноября.

Ранее состоялась премьера французского фильма "Суперзвезда".

Видео: YouTube / Netflix Russia

Теги: netflix, мальчик по имени рождество
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии