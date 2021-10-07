Состоялась премьера французского фильма "Суперзвезда"

Главную роль исполнила Леа Сейду.

В четверг, 7 октября, в российский прокат вышел фильм "Суперзвезда" французского режиссера Брюно Дюмон. Главную роль в нем исполнила Леа Сейду, известная по экранизации мультфильма "Красавица и Чудовище".

Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Ее популярность растет так стремительно, что ей предлагают вести собственное ток-шоу на главном телеканале страны. Но однажды что-то ломается в ее бурной гламурной жизни. Франс бросает работу и отправляется в швейцарский спа в поисках уединения. Когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.

Ранее мы писали, что в прокат вышел новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать". В этом проекте Леа Сейду также сыграла одну из главных ролей.

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