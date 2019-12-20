На Netflix вышел первый сезон "Ведьмака"

Главную роль в сериале исполнил Генри Кавилл.

На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак". Об этом сообщили создатели проекта в Twitter.

В России премьера первого сезона с Генри Кавиллом в главной роли состоялась в 11:00. Сериал основан на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. В центре сюжета история о ведьмаке Геральте, который убивает чудовищ. Этот персонаж пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

В первом сезоне сериала восемь серий. Они будут доступны для просмотра на Netflix. Вместе с Кавиллом в "Ведьмаке" снялись Фрейя Аллан, Анна Шаффер, Аня Чалотра и другие.

Ранее критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов".

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