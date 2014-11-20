В аварии на Новолитовской улице пострадали два человека

ДТП произошло рано утром.

Два человека получили травмы в результате столкновения машины коммунальных служб и такси в Выборгском районе. Об этом сообщил канал "78.ru" 21 марта.

ДТП произошло рано утром у дома № 10 на Новолитовской улице. Грузовик, разбрасывающий песок, наехал на такси. От удара легковушка перевернулась.

Известно, что пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Выборгском районе проходит Единый родительский день.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб