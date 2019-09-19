На Наставников утром загорелся трамвай "Чижик"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел второй инцидент с "Чижиком" за последние сутки. На этот раз частный трамвай загорелся. Об этом сообщили свидетели событий.
Пользователи социальных сетей разместили фотографии с пострадавшим транспортным средством. Открытого огня на снимках не видно. От крыши "Чижика" идет дым. Предположительно, очаг находится именно в верхней части салона.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Ударников и Наставников "Чижик" попал в аварию.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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